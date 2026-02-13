БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и...
Чете се за: 02:07 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сребро за България на европейското по спортна стрелба в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Спорт
Запази

Дамян Илиев, Виктор Бонев и Петър Иванов спечелиха отличието в дисциплината трио 10 метра с въздушен турнир.

четвърто дамян илиев младежкия олимпийски фестивал скопие
Снимка: Facebook
Слушай новината

Дамян Илиев, Виктор Бонев и Петър Иванов спечелиха сребърните медали в дисциплината трио 10 метра въздушен пистолет от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас.

В спор за златото българските таланти отстъпиха на Полша с 9:17.

Бронзовите отличия са за представителите на Русия, които се състезават под неутрален флаг, които в спора за третото място надделяха над Украйна със 17:9.

#Европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Бургас 2026 г. #Виктор Бонев #Петър Иванов #Дамян Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Други спортове

Биатлон, спринт 10 км, мъже (ГАЛЕРИЯ)
Биатлон, спринт 10 км, мъже (ГАЛЕРИЯ)
Хирургът на Линдзи Вон увери, че лечението върви успешно Хирургът на Линдзи Вон увери, че лечението върви успешно
Чете се за: 01:40 мин.
Благой Тодев ще тръгне пръв от българите с №10 в 10-километровия спринт в Антхолц-Антерселва Благой Тодев ще тръгне пръв от българите с №10 в 10-километровия спринт в Антхолц-Антерселва
Чете се за: 00:47 мин.
България си гарантира медал от европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Турция България си гарантира медал от европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Турция
Чете се за: 02:52 мин.
Историческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането Историческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането
Чете се за: 01:37 мин.
Даниел Пешков: Не съм доволен Даниел Пешков: Не съм доволен
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по случая "Петрохан" „Национална агенция за контрол на защитените територии“
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ