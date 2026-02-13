Сребро за България на европейското по спортна стрелба в Бургас

Дамян Илиев, Виктор Бонев и Петър Иванов спечелиха сребърните медали в дисциплината трио 10 метра въздушен пистолет от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас.

В спор за златото българските таланти отстъпиха на Полша с 9:17.

Бронзовите отличия са за представителите на Русия, които се състезават под неутрален флаг, които в спора за третото място надделяха над Украйна със 17:9.