Сребро за Кевин Пенев на земя на Световната купа в Унгария

Българският гимнастик Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Сомбатхей (Унгария). Съчетанието на българския национал беше оценено от съдиите с 13.600 точки.

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзът остана за израелеца Артьом Долгопят.

В женската надпревара Валентина Георгиева завърши пета на финала на прескок. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Игрите в Париж 2024 постигна общо 12.650 точки (13.100 за първи и 12.200 за втори прескок), които не й достигнаха за медал.

Състезанията продължават и утре, когато на финала на прескок при мъжете ще участва Еди Пенев, който влиза с пета по сила оценка от квалификациите.