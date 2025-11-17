Сребро за Ралица Гаджева на турнира за кадетки Купа Свечников

Ралица Гаджева игра отлично и извоюва сребърния медал в индивидуалния турнир на кадетките за Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Надпреварата се проведе в столичната „Асикс Арена“ и събра 207 сабльорки. За България на пътеките излязоха 29 състезателки, като сред най-добрите 32 влязоха и Дора Христова (десето място в крайното класиране), Екатерина Чаушева (16-а), Николета Добрева (23-а) и Марина Апостолова (30-а). Габриела Георгиева е 36-а, а Теодора Янкова е 49-а.

Ралица Гаджева излезе от групите с отлична игра и 6 победи от 6 срещи. Във финала българката отстъпи пред Миря-Лена Хаак от Германия с 10:15 и взе сребърния медал в надпреварата.

В отборното състезание на кадетите се включиха 41 тима. Първият отбор на България се представи отлично и взе бронзов медал в надпреварата. Ивайло Андонов, Константин Атанасов, Никола Меицов и Тодор Стефанов победиха във втория кръг на елиминациите третия тим на Великобритания с 45:22. В третия кръг те надделяха над втория отбор на Турция с 45:42. В срещата за място на полуфиналите Андонов, Атанасов, Меицов и Стефанов победиха втория отбор на Испания с 45:37. В двубоя за място във финала сабльорите на България отстъпиха пред първия тим на Сингапур с 43:45. В срещата за бронзовите медали българите надделяха безапелационно над Унгария с 45:20 и заеха третото място в надпреварата.

Вторият отбор на България в състав Александър Иванов, Никола Иванов, Явор Прокопов и Веселин Вълев се класира на 15 място, а третият тим (Преслав Андреев, Никита Бонев, Деян Господинов и Никола Кирков) заеха 27 място в крайното класиране.