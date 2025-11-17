БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 02:02 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Сребро за Ралица Гаджева на турнира за кадетки Купа Свечников

Спорт
Българката загуби срещу германка на финала при сабльорките.

Сребро за Ралица Гаджева на турнира за кадетки Купа Свечников
Ралица Гаджева игра отлично и извоюва сребърния медал в индивидуалния турнир на кадетките за Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Надпреварата се проведе в столичната „Асикс Арена" и събра 207 сабльорки. За България на пътеките излязоха 29 състезателки, като сред най-добрите 32 влязоха и Дора Христова (десето място в крайното класиране), Екатерина Чаушева (16-а), Николета Добрева (23-а) и Марина Апостолова (30-а). Габриела Георгиева е 36-а, а Теодора Янкова е 49-а.

Ралица Гаджева излезе от групите с отлична игра и 6 победи от 6 срещи. Във финала българката отстъпи пред Миря-Лена Хаак от Германия с 10:15 и взе сребърния медал в надпреварата.

В отборното състезание на кадетите се включиха 41 тима. Първият отбор на България се представи отлично и взе бронзов медал в надпреварата. Ивайло Андонов, Константин Атанасов, Никола Меицов и Тодор Стефанов победиха във втория кръг на елиминациите третия тим на Великобритания с 45:22. В третия кръг те надделяха над втория отбор на Турция с 45:42. В срещата за място на полуфиналите Андонов, Атанасов, Меицов и Стефанов победиха втория отбор на Испания с 45:37. В двубоя за място във финала сабльорите на България отстъпиха пред първия тим на Сингапур с 43:45. В срещата за бронзовите медали българите надделяха безапелационно над Унгария с 45:20 и заеха третото място в надпреварата.

Вторият отбор на България в състав Александър Иванов, Никола Иванов, Явор Прокопов и Веселин Вълев се класира на 15 място, а третият тим (Преслав Андреев, Никита Бонев, Деян Господинов и Никола Кирков) заеха 27 място в крайното класиране.

#"Купа Свечников" #Ралица Гаджева

