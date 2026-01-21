БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Срещу 1 € на месец: Учениците и студентите в Бургас ще се возят неограничено в градския транспорт

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Община Бургас въвежда нова демографска мярка в подкрепа на учениците и студентите, насочена към улесняване на ежедневието им и насърчаване на активното им участие в образователния, културния и обществения живот на града. Докладната записка от кмета Димитър Николов за осигуряване на преференциални месечни карти за градски транспорт на цена 1 евро, без лимит на пътуванията, ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Мярката е част от Програмата за демографско развитие на Община Бургас и надгражда вече въведените политики за привличане и задържане на млади хора. Данните на Националния статистически институт показват, че Бургас е сред малкото общини в страната с положителен механичен прираст – 4 646 души са избрали да се установят в града. Устойчив ръст се отчита и в образователната система – броят на учениците се увеличава от 27 120 през учебната 2024/2025 г. на 28 031 през 2025/2026 г., а студентите – от 7 307 на 7 641.

Тези тенденции потвърждават, че Бургас се утвърждава като притегателен център за млади хора и семейства, което мотивира общината да инвестира в нови училища, общежития, спортна инфраструктура, студентски кампус, нови академични направления и модерна градска среда.

В този контекст достъпният и модерен обществен транспорт е ключов инструмент на демографската политика. Анализът на ползването на транспортни услуги показва, че средно около 5 000 ученици от VIII до XII клас месечно използват градския транспорт, при общо 11 735 ученици в тази възрастова група. Новата мярка цели да стимулира повече млади хора да изберат обществения транспорт като основен начин на придвижване.

Предложението предвижда месечна карта за ученици, студенти и докторанти – редовно обучение на цена 1 евро, неограничен брой пътувания в рамките на месеца и компенсация за общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД в размер на 24 лв. (12,27 евро) за всяка издадена карта.

Очакваните ефекти от мярката са финансово облекчаване на младите хора, насърчаване на „зелената“ мобилност, повишаване ефективността на инвестициите в градския транспорт и увеличаване на пътникопотока. При одобрение от Общинския съвет, „Бургасбус“ ЕООД ще създаде необходимата организация за продажба на новия тип карти, като мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.

Община Бургас продължава да инвестира целенасочено в младите хора като ключов фактор за дългосрочното социално, икономическо и демографско развитие на града.

