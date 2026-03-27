Срив на пазара на какао

Производителите на какао заплашват със стачка на фона на задълбочаваща се криза в сектора, особено в Кот д'Ивоар – най-големият производител на какао в света.
Фермерските организации предупреждават, че ще спрат работа, ако държавата не изкупи натрупаните количества какао, както е обещала. В складовете вече има десетки хиляди тонове непродадена продукция.
Те поставят краен срок – ако поне 60 000 тона не бъдат изкупени до края на март, може да започне национална стачка, която да блокира продажбите и производството.
Кризата идва след рязък обрат на пазара:
цените на какаото скочиха до рекордни нива през 2024 г.
след това се сринаха с над 60–70% през 2025–2026 г. (Investor.bg)
Това оставя фермерите в тежка ситуация – продават на по-ниски цени, но разходите им остават високи.
Какви са проблемите
огромни непродадени запаси (до ~100–200 хил. тона) (БТА)
липса на ликвидност при купувачите
фиксирани държавни цени, които не отговарят на пазара
риск от фалити за хиляди фермери
Защо това е важно
Кот д’Ивоар и Гана произвеждат около 60% от световното какао.
Ако има стачка:
доставките на какао може да бъдат сериозно нарушени
цените на шоколада отново могат да се повишат
глобалният пазар ще усети ефекта почти веднага
Накратко
Секторът е в парадокс: след период на рекордно скъпо какао, сега има излишък и срив на цените, което удря най-силно самите производители. Заплахата от стачка е опит да се окаже натиск върху държавата да стабилизира пазара.