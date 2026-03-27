Срив на пазара на какао

Производителите на какао заплашват със стачка на фона на задълбочаваща се криза в сектора, особено в Кот д'Ивоар – най-големият производител на какао в света.

Фермерските организации предупреждават, че ще спрат работа, ако държавата не изкупи натрупаните количества какао, както е обещала. В складовете вече има десетки хиляди тонове непродадена продукция.

Те поставят краен срок – ако поне 60 000 тона не бъдат изкупени до края на март, може да започне национална стачка, която да блокира продажбите и производството.



Кризата идва след рязък обрат на пазара:

цените на какаото скочиха до рекордни нива през 2024 г.

след това се сринаха с над 60–70% през 2025–2026 г. (Investor.bg)

Това оставя фермерите в тежка ситуация – продават на по-ниски цени, но разходите им остават високи.

Какви са проблемите

огромни непродадени запаси (до ~100–200 хил. тона) (БТА)

липса на ликвидност при купувачите

фиксирани държавни цени, които не отговарят на пазара

риск от фалити за хиляди фермери

Защо това е важно

Кот д’Ивоар и Гана произвеждат около 60% от световното какао.

Ако има стачка:

доставките на какао може да бъдат сериозно нарушени

цените на шоколада отново могат да се повишат

глобалният пазар ще усети ефекта почти веднага

Накратко

Секторът е в парадокс: след период на рекордно скъпо какао, сега има излишък и срив на цените, което удря най-силно самите производители. Заплахата от стачка е опит да се окаже натиск върху държавата да стабилизира пазара.