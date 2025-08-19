Стамен Белчев: Добра реакция след четирите загуби

Септември постигна първи успех от началото на сезона в Първа лига. Столичният тим отказа Добруджа с 2:1 на стадион "Локомотив“. Старши треньорът Стамен Белчев остана доволен от победата на своите играчи, споделяйки, че изискванията към тях са високи.

"Имаше добра реакция след тези четири поредни загуби. Доволен съм от играта през първото полувреме, през второто трябваше да сме по-спокойни и уверени. Въпреки това имахме чисти положения и трябваше да затворим мача, а не да треперим до последно“, каза той.

"Тези футболисти могат още повече, изискванията към тях са високи. На всеки един в съблекалнята имам пълно доверие. Интересуваха ни трите точки, а не играта“, коментира Белчев.