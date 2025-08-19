БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Стамен Белчев: Добра реакция след четирите загуби

Спорт
Тези футболисти могат още повече, добави треньорът на Септември при първия успех в Първа лига.

Септември постигна първи успех от началото на сезона в Първа лига. Столичният тим отказа Добруджа с 2:1 на стадион "Локомотив“. Старши треньорът Стамен Белчев остана доволен от победата на своите играчи, споделяйки, че изискванията към тях са високи.

"Имаше добра реакция след тези четири поредни загуби. Доволен съм от играта през първото полувреме, през второто трябваше да сме по-спокойни и уверени. Въпреки това имахме чисти положения и трябваше да затворим мача, а не да треперим до последно“, каза той.

"Тези футболисти могат още повече, изискванията към тях са високи. На всеки един в съблекалнята имам пълно доверие. Интересуваха ни трите точки, а не играта“, коментира Белчев.

Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Столичани стигнаха до трите точки след обрат.
Чете се за: 01:32 мин.
