Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа

Септември София победи Добруджа с 2:1 в мач от 5-ия кръг на Първа лига. Всички попадения дойдоха през първата част.

Всички точни удари през първото полувреме бяха голове. Гостите откриха резултата на стадион "Локомотив" в столицата. Милчо Ангелов отне топката от краката на Кубрат Йонашчъ, който бе последен в защита. Нападателят финтира противниковия вратар и прати топката в опразнената врата.

Домакините възобновиха равенството осем минути по-късно. Робин Схаутен подаде към Бертран Фурие в наказателното поле. Нападателят бе с гръб към врата, но се завъртя на 90 градуса и стреля, за да изравни.

Възпитаниците на Стамен Белчев стигнаха до обрат в 34-ата минута. Мойсес Пара засече от движение успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Робин Схаутен.

След почивката и двата точни удара бяха на сметката на домакините, които обаче не успяха да увеличат преднината си. Най-чистата ситуация дойде в 64-ата минута, когато Мойсес Пара стреля в дясната греда.

Добруджа заема 7-ото място в класирането с актив от 6 точки. Септември София се изкачи до 14-ата позиция в подреждането с 3 пункта.