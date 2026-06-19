Стан Вавринка няма да участва на тенис турнира в Майорка

Стан Вавринка обяви, че ще пропусне турнира по тенис в Майорка (Испания) поради лични причини.

"Съжалявам да обявя, че за съжелния няма да мога да участва поради лични причини. Наистина бях нетърпелив да играя в Майорка. Пристигнах рано с екипа ми, за да тренирам, но за съжаление няма да мога да участвам", коментира 41-годишният Вавринка в изявление.

"Надявам се, че в бъдеще ще мога да се върна да играя демонстративен мач в Майорка", добави швейцарският тенисист, който предстои да приключи състезателната си кариерата в края на годината.

Надпреварата от сериите АТР 250 с награден фонд 612 620 евро ще се проведе от 21 до 27 юни.