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Стан Вавринка получи неочакван подарък и ще се сбогува с US Open на корта

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Спорт
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41-годишният швейцарец получи "уайлд кард“ в последния момент след отказването на Патрик Кипсън и ще участва за последен път в Ню Йорк преди края на кариерата си

Стан Вавринка получи неочакван подарък и ще се сбогува с US Open на корта
Снимка: БГНЕС
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Стан Вавринка ще има възможност да се сбогува с публиката на Откритото първенство на САЩ на корта, след като организаторите му предоставиха "уайлд кард“ за основната схема в последния момент. Бившият №3 в света ще прекрати професионалната си кариера след края на настоящия сезон.


Първоначално 41-годишният швейцарец не попадна сред тенисистите, получили специална покана за турнира. Ситуацията обаче се промени след отказването на американеца Патрик Кипсън, №116 в световната ранглиста, който няма да може да участва заради контузия.

Решението се оказа изненада и за самия Вавринка. Само ден по-рано той публикува прощално послание към US Open в социалните мрежи, приемайки, че няма да получи възможност за последно участие в Ню Йорк.

"Много съм ентусиазиран, че получих "уайлд кард“ за Откритото първенство на САЩ през 2026 година и нямам търпение отново да играя пред феновете в Ню Йорк“, заяви Вавринка.

Швейцарецът има специална връзка с турнира. Именно на US Open през 2016 година той спечели една от трите си титли от Големия шлем. В кариерата си Вавринка триумфира още на Australian Open през 2014-а и „Ролан Гарос“ през 2015 година.

Първоначалното решение той да остане без покана предизвика критики сред редица известни фигури в тениса. Сред тях беше и шампионът от US Open 2003 Анди Родик, който изрази недоволство от отсъствието на швейцареца сред притежателите на „уайлд кард“.

Вавринка получи специални покани и за останалите турнири от Големия шлем през последния си сезон. В Австралия той достигна до третия кръг, докато на „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“ приключи участието си още след първите си срещи.

Сега пред трикратния шампион от Големия шлем предстои последна поява на голямата сцена в Ню Йорк, десет години след най-големия му успех на американска земя.

#US Open 2026 # Стан Вавринка

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