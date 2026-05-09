Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път

Станимир Стоилов и Гьозтепе се върнаха на победния път в турската Суперлига, запазвайки шансове за участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. На свой терен тимът, воден от българския специалист, отказа Газиантеп с 2:1 в мач от 33-ия кръг.

Така „Гьоз-Гьоз“ става на 5-о място с 55 точки, една повече от прекия си конкурент за мястото Башакшехир (Истанбул), който днес също постигна успех – 3:0 над Самсунспор.

Голямата новина за турския футбол обаче е шампионската титла на Галатасарай, която стана факт след успеха с 4:2 над Анталияспор. Така разликата от 4 точки с преследвача Фенербахче се запази кръг преди края. „Фенерите“ по същото време отнесоха с 3:0 като гости Коняспор, но успехът им се оказва безпредметен.

В своя мач номер 100 начело на Гьозтепе Стоилов беше изискал от тима си здрава и убийствена преса и тя даде много бързо резултат. Още в 4-ата минута домакините откриха резултата благодарение на автогол на защитника Газиантеп ФК Менти Абена. Центриране на Джеферсон от дясното крило беше отклонено от Антунеш, който уцели Абена и така намери мрежата. Този злополучен гол даде на Гьозтепе ранно предимство. По-късно през първото полувреме опитите на Антунеш и Черни бяха неуспешни, докато вратарят на Гьозтепе Лис трябваше да вади топката от голлинията след директно изпълнение от ъглов удар от Максим.

Това попадение не успокои домакините и до 15-ата минута изпуснаха още два гола, в това число и с изстрел на Елитон Джордж с глава след ъглов удар. В 24-ата минута Гьозтепе беше близо до отбелязване на втория си гол. Арда Куртулан получи топката в центъра и намери Джеферсон на дясното крило. Джеферсон изпрати нисък пас към далечната греда. Черни се хлъзна и стреля, но топката удари страничната мрежа.

В 57-ата минута гостите изравниха чрез Мохамед Байо след подаване на Родригеш. Този епизодичен проблясък не смути хората на Стоилов и те се втурнаха в нови атаки. Щастието им се усмихна в 82-ата минута чрез много активния днес Джеферсон. След корнер по дясно, Антунеш центрира в наказателното поле. Джеферсон, стоящ пред вратата, с глава прати топката в мрежата.

До края на мача „жълто-червените“ пратиха топката още веднъж в мрежата, но не стана 3:1, след като съдиите и системата ВАР го отмениха заради засада.

Галатасарай имаше неочаквани трудности със застрашения от изпадане Анталияспор, който пристигна в Истанбул след шест мача без победа. Домакините все пак спечелиха с 4:2, но до почивката Анталияспор водеше с 1:0. През втората част обаче Марио Лемина, два пъти Виктор Осимен – веднъж от дузпа и гол на Каан Айхан след пас на Мауро Икарди подпечатаха победата и титлата на Галатасарай.

Фатих Карагюмрук, където помощник-треньор е българина Александър Гицов, победи с 1:0 като гост Коджаелиспор, но въпреки това изпада. „Червено-черните“ от Истанбул събраха 27 точки, но са на 4 от първия в спасителната зона Генчлербирлиги. Кайзериспор също изпада, а третият пътник към второто ниво ще стане ясен другата седмица.