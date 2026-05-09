БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с...
Чете се за: 01:55 мин.
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските...
Чете се за: 11:02 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия:...
Чете се за: 01:42 мин.
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил...
Чете се за: 03:35 мин.
Гийермо Силва спечели драматично втория етап на Джиро...
Чете се за: 01:45 мин.
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон...
Чете се за: 01:07 мин.
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 03:37 мин.
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

Тимът, воден от българския специалист, запази шансове за Европа.

Станимир Стоилов и Гьозтепе обратно на правия път
Снимка: БТА
Слушай новината

Станимир Стоилов и Гьозтепе се върнаха на победния път в турската Суперлига, запазвайки шансове за участие в Лигата на конференциите през следващия сезон. На свой терен тимът, воден от българския специалист, отказа Газиантеп с 2:1 в мач от 33-ия кръг.

Така „Гьоз-Гьоз“ става на 5-о място с 55 точки, една повече от прекия си конкурент за мястото Башакшехир (Истанбул), който днес също постигна успех – 3:0 над Самсунспор.

Голямата новина за турския футбол обаче е шампионската титла на Галатасарай, която стана факт след успеха с 4:2 над Анталияспор. Така разликата от 4 точки с преследвача Фенербахче се запази кръг преди края. „Фенерите“ по същото време отнесоха с 3:0 като гости Коняспор, но успехът им се оказва безпредметен.

В своя мач номер 100 начело на Гьозтепе Стоилов беше изискал от тима си здрава и убийствена преса и тя даде много бързо резултат. Още в 4-ата минута домакините откриха резултата благодарение на автогол на защитника Газиантеп ФК Менти Абена. Центриране на Джеферсон от дясното крило беше отклонено от Антунеш, който уцели Абена и така намери мрежата. Този злополучен гол даде на Гьозтепе ранно предимство. По-късно през първото полувреме опитите на Антунеш и Черни бяха неуспешни, докато вратарят на Гьозтепе Лис трябваше да вади топката от голлинията след директно изпълнение от ъглов удар от Максим.

Това попадение не успокои домакините и до 15-ата минута изпуснаха още два гола, в това число и с изстрел на Елитон Джордж с глава след ъглов удар. В 24-ата минута Гьозтепе беше близо до отбелязване на втория си гол. Арда Куртулан получи топката в центъра и намери Джеферсон на дясното крило. Джеферсон изпрати нисък пас към далечната греда. Черни се хлъзна и стреля, но топката удари страничната мрежа.

В 57-ата минута гостите изравниха чрез Мохамед Байо след подаване на Родригеш. Този епизодичен проблясък не смути хората на Стоилов и те се втурнаха в нови атаки. Щастието им се усмихна в 82-ата минута чрез много активния днес Джеферсон. След корнер по дясно, Антунеш центрира в наказателното поле. Джеферсон, стоящ пред вратата, с глава прати топката в мрежата.

До края на мача „жълто-червените“ пратиха топката още веднъж в мрежата, но не стана 3:1, след като съдиите и системата ВАР го отмениха заради засада.

Галатасарай имаше неочаквани трудности със застрашения от изпадане Анталияспор, който пристигна в Истанбул след шест мача без победа. Домакините все пак спечелиха с 4:2, но до почивката Анталияспор водеше с 1:0. През втората част обаче Марио Лемина, два пъти Виктор Осимен – веднъж от дузпа и гол на Каан Айхан след пас на Мауро Икарди подпечатаха победата и титлата на Галатасарай.

Фатих Карагюмрук, където помощник-треньор е българина Александър Гицов, победи с 1:0 като гост Коджаелиспор, но въпреки това изпада. „Червено-черните“ от Истанбул събраха 27 точки, но са на 4 от първия в спасителната зона Генчлербирлиги. Кайзериспор също изпада, а третият пътник към второто ниво ще стане ясен другата седмица.

#ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между Русия и Украйна
2
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
3
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
4
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
6
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Футбол

Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Награждаването на Левски за сезон 2025/2026 (ГАЛЕРИЯ)
Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов" Левски вдигна шампионския трофей отново след 17 години с незабравимо шоу на "Георги Аспарухов"
Чете се за: 01:55 мин.
Хари Кейн пропусна първата си дузпа в Бундеслигата, но Байерн спечели срещу Волфсбург с гол на Олизе Хари Кейн пропусна първата си дузпа в Бундеслигата, но Байерн спечели срещу Волфсбург с гол на Олизе
Чете се за: 01:10 мин.
Манчестър Сити отново скъси дистанцията до върха в английската Висша лига Манчестър Сити отново скъси дистанцията до върха в английската Висша лига
Чете се за: 02:20 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Поздравявам Левски, те са заслужен шампион, ние се насочваме към нашите цели с малки крачки Пер-Матиас Хьогмо: Поздравявам Левски, те са заслужен шампион, ние се насочваме към нашите цели с малки крачки
Чете се за: 03:17 мин.
Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим Хулио Веласкес: Мисля, че заслужавахме да победим
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
България отбеляза Деня на Европа и победата над нацизма
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент? Лов на дрифтери в Антарктика: Какви са европейските политики на Ледения континент?
Чете се за: 11:02 мин.
След новините
Путин: Войната с Украйна върви към своя край Путин: Войната с Украйна върви към своя край
Чете се за: 00:55 мин.
По света
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Очаквания и препоръки: Какъв трябва да е бюджетът според хората,...
Чете се за: 04:42 мин.
Общество
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
„Росатом“ заяви готовност да развива ядрени проекти в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ