Станимир Стоилов: Най-важно е да продължим да преследваме мечтата си

Предстои ни много важен мач срещу Газиантеп, каза още наставникът на Гьозтепе.

Българският треньор на турския Гьозтепе (Измир) Станимир Стоилов предупреди, че идващата среща с Газиантеп ФК в 33-ия кръг на турската Суперлига e „най-важната за тима му през пролетта“.

Гьозтепе завърши през изминалата седмица 1:1 като гост на 3-ия Трабзонспор, допускайки болезнено изравняване в последните секунди. Но все пак равенството им помогна да се придвижат на 5-ото място с 52 точки, което дава квота за Европа, след като преките конкуренти от Башакшехир паднаха с 1:3 при гостуването си на Фенербахче и така водят с точка.

На 9-и май от 18:00 часа Гьозтепе приема Газиантеп, а Башакшехир е домакин на следващия го Самсунспор в среща, която е трудна за прогнозиране. Любопитното е, че в последния кръг двата тима разменят съперниците си като гости.

Най-важното е да продължим да преследваме мечтата си. Предстои ни много важен мач срещу Газиантеп, труден мач. Ще дадем всичко от себе си в този мач. Ще продължим да се борим докрай. Ще видим какво ще се случи накрая“, заяви Стоилов по повод срещата в края на тази седмица.

„Всъщност отидохме в Трабзон, за да покажем най-добрия си футбол, нашето ниво. Справихме се много добре, особено през първото полувреме, когато противникът беше с 11 играчи. Играхме най-добрия си футбол в тази част от мача. През втората част напрежението обаче се увеличи. Трабзонспор започна с дълги топки и доста ни притесни. Срещу отбор като Трабзон, ако пропуснеш такива ситуации, ще имаш проблеми. Допуснатият гол в последната минута, особено когато противникът беше с 10 души, е разочароващ. Като отбор се борихме добре. Ще продължим да работим. Ще продължим да преследваме мечтата си до самия край“, обясни Стоилов.

Добрата новина за него е, че няма контузени и болни в тима, поне към днешна дата и Гьозтепе ще може да разчита на най-доброто.

