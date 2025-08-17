Станислав Генчев: Неприятно гостуване, заслужихме си точката

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев похвали играчите си след равенството 0:0 в Разград срещу шампионите от Лудогорец. Младият наставник е категоричен, че неговият отбор заслужено си е тръгнал с точка от един от най-негостоприемните стадиони в България.

„Доволен съм от това, което показа отборът. В атака можем повече. Това беше едно от най-неприятните гостувания. Мачът беше задължителен за тях. Имахме някои чисти ситуации в атака, но заслужено спечелихме точката заради играта в защита и характера в последните минути“, коментира Генчев след последния съдийски сигнал в Разград.

„Няма как голмайсторът на отбора да не е важен, но другите се включиха доста добре. Доволен съм. Изпълнихме плана в защита, но в атака можем доста повече. В първите пет кръга играхме с три евроучастника, включително и с шампиона на България. Ние сме състав само на няколко месеца - с нов треньор и нова схема. Иска ми се да трупаме точки, но истината е, че във всеки един мач играем за победа“, добави младият специалист.