Станислав Генчев: Трите точки са напълно заслужени

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев не скри задоволството си след победата с 1:0 при гостуването на Ботев (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Столичните "железничарите" са без загуба от началото на сезона и вече делят третата позиция в класирането с отбора на Черно море.

"Всички сме наясно, че тук е едно от най-трудните гостувания. Атмосферата е доста враждебна към всеки един отбор. Освен това, Ботев (Пловдив) имат много добър треньор с много добри изпълнители. Бяхме наясно, че ще бъде труден мач. Трябваше всеки един да даде максимума от възможностите си и най-вече да играе за отбора, а не да търси лична изява. Момчетата се постараха на максимум. Допуснахме и доста грешки. Най-хубаво е, че победата бе постигната с голяма борбеност и себераздаване. Трите точки са напълно заслужени с оглед на показаното на терена", заяви след мача Генчев.

"Отборната игра е над всичко. Искам да се защитаваме с единадесет футболисти и с единадесет да атакуваме. Не може да разчитаме само на двама или трима атакуващи футболисти и защитата да държи вратата ни суха. Справяме се с липсите с ротация. Затова сме взели толкова играчи - да имаме на всяка позиция равностойни смени и да не се усети липсата на нито един състезател", допълни старши треньорът на "железничарите".