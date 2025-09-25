Станислав Шопов се разписа, Осиек громи за Купата на Хърватия

Станислав Шопов и Осиек постигнаха убедителна победа в турнира за Купата на Хърватия. Българинът и неговите съотборници се справиха с Уляник Пула след 4:0 в мач от втория кръг.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от NK Osijek (@nkosijek)





Българският национал остави добри впечатления. Полузащитникът записа името си сред голмайсторите, отбелязвайки втория гол за своя отбор. Шопов се разписа в 65-та минута, реализирайки след красив удар с левия крак.

Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.