Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Старият тунел "Железница" с ново осветление

от БНТ , Репортер: Слави Илиев
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
старият тунел железница ново осветление
Вечно тъмният стар тунел "Железница" на главен път Е-79 вече е с ново осветление. Пълното обновяване на тунела включва нов асфалт, модерно LED осветление, нова маркировка и пълно боядисване на вътрешните стени. Това значително повишава безопасността при движение в тунела.

Дълги години този тунел нямаше осветление или беше с оскъдно такова. Шофьорите вече могат да преминават без ограничения по изцяло обновения участък от кръговото кръстовище при „Газпром“ в посока Симитли.

Проектът е част от подобренията по главен път Е-79 и има за цел да улесни трафика по натовареното направление Благоевград – Симитли – Кулата.

#старият тунел "Железница" #ново осветление

