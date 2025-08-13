Старият тунел "Железница" с ново осветление

Вечно тъмният стар тунел "Железница" на главен път Е-79 вече е с ново осветление. Пълното обновяване на тунела включва нов асфалт, модерно LED осветление, нова маркировка и пълно боядисване на вътрешните стени. Това значително повишава безопасността при движение в тунела.

Дълги години този тунел нямаше осветление или беше с оскъдно такова. Шофьорите вече могат да преминават без ограничения по изцяло обновения участък от кръговото кръстовище при „Газпром“ в посока Симитли.

Проектът е част от подобренията по главен път Е-79 и има за цел да улесни трафика по натовареното направление Благоевград – Симитли – Кулата.