Старт на зимния сезон в Боровец – курортът празнува 130 години

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Юбилеят е под мотото: "130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще."

старт зимния сезон боровец ndash курортът празнува 130 години
Снимка: БТА/Архив
На 27 декември (събота) ще се състои официалното откриване на ски сезона, съпътствано от Празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите. С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес.

Юбилеят ще премине под мотото: "130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще." Курортът продължава да бъде символ на планинския дух, съчетаващ богато наследство с визия за растеж като устойчива, модерна и целогодишна дестинация.

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена 1 лв., а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена. Ски и сноуборд училище "Бороспорт" ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, вкл. безплатна екипировка от гардероба на Бороспорт в хотел Рила за всички, които са заявили предварително.

Организаторите от Община Самоков и "Бороспорт" са подготвили пищна целодневна програма на плаца пред хотел Рила, изпълнена със забавления, спортни активности, музика, празнични изненади и много награди.

Началото ще бъде поставено в 10:00 ч. с "Исторически лов на съкровища" - интерактивно приключение, което ще отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства, завършващи със специални награди.

От ранните часове ще отвори врати "Снежният бар", който ще предлага топли напитки, а след 12:00 ч. и зимни тематични коктейли. Happy Hour между 16:30ч. и 17:30ч. ще зарадва всички гости пред сцената. DJ Dopamine ще поддържа настроението през целия ден.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

На "Снежната арена" на учебен плац "Бороспорт" ще се проведе мини-слалом за деца под зоркото око на ски легендата Петър Попангелов и сноуборд фристайл демонстрации със звездата Сани Жекова. На писта „Иглика“ посетителите ще могат да се насладят на атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори, в ритъма на динамичен DJ сет през целия ден.

Всички гости на Празника ще може да се снимат в омнибуса на "бае Славе", който ще дойде направо от снимачната площадка на филма на реж. Виктор Божинов "Чамкория" по едноименния роман на Милен Русков.

Организаторите са осигурили още А.I. фото-кът, както и томбола със стотици награди като: сезонна лифт карта, 130 дневни лифт карти, ваучери за уикенд в хотели в Боровец, спа-терапии, ски и сноуборд уроци и много други. Следобедната програма ще продължи с два изискани музикални сета на Хора към Сдружение "Духовна музика" с ръководител и солист Хари Драганов.

Официалната част на Празника ще се състои на сцената пред хотел Рила в 16:30 ч. с участието на кмета на Община Самоков Ангел Джоргов, представители на Община Самоков, Софийска област и други официални гости, както и представители на "Бороспорт".

Вечерната програма ще предложи истински спектакъл, а именно лазерно шоу, последвано от факелно спускане и шоу с LED костюми на ски инструкторите, които ще превърнат Боровец в блестяща зимна сцена.

Празникът ще завърши с концерт на група "Молец", който ще изпълни курорта с енергия и празнично настроение. Водещ на събитието ще бъде обичаният актьор и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

Историята му започва от 1896 година, когато българският княз Фердинанд построява там лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Тогава курортът носи името Чамкория. След княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят там вили за летен отдих. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - превод на турската дума Чамкору. През 1948 година "Боровец" е обявен за национален курорт.

През 70-те и 80-те години на миналия век благодарение на успехите на българската ски легенда от Самоков Пепи Попангелов и усилията на баща му – Петър Попангелов-старши, Боровец се развива и като международен ски център. Курортът няколко пъти е бил домакин на кръгове от Световната купа по ски алпийски дисциплини и други големи спортни форуми. Първото състезание по спускане в Боровец се провежда през 1930 година, а за първи път курортът се появява в алпийския календар на Международната федерация по ски през 1974 година.

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете. Освен обичаните писти "Ястребец 1" и "Попангелов" (бивша "Ястребец" 2) през последните години и другите – "Мартинови бараки", "Ситняково" и "Маркуджик", станаха много атрактивни. Не малко са и любителите, запалени по нощното каране, което е силно застъпено в Боровец. Ето защо курортът предоставя осем осветени и свързани писти, които се обработват непосредствено преди 18:00 ч. и са идеални за каране до 22:00 ч.

През последните 25 години ски зоната в Боровец се управлява и стопанисва от Бороспорт, който превърна развитието на масовия детски ски спорт в своя водеща мисия. Концесионерът насърчава децата да откриват планината и природата, като предоставя безплатни лифт карти на всички деца в детските градини и ученици до 18-годишна възраст в община Самоков, както и на състезателите от всички местни спортни клубове.

И през сезон 2026 "Бороспорт" продължава реализацията на своята мащабна инвестиционна програма, чиято обща стойност до момента достига 120 млн. лв.

