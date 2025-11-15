Стеф Къри отново наказа Спърс с 49 точки

Стеф Къри записа най-доброто си постижение за сезона, реализирайки 49 точки, включително победни наказателни удари в последните секунди при успеха на гостуващия Голдън Стейт със 109:108 над Сан Антонио в мач от НБА Къп. Уориърс постигнаха втора победа в турнира и трета в последните си четири мача като цяло в редовния сезон на НБА. Тимът от Сан Франциско вече е с актив от 1-1 в група С от Западната конференция.

Звездата на Спърс Виктор Уембаняма донесе аванс от 108:105 за тима си при оставащи 1:06 минути. Джими Бътлър съкрати преднината на домакините, а Къри беше фаулиран 6.4 секунди преди края на двубоя, като реализира и двата наказателни удара. Домакините не успяха да отбележат в оставащото време и баскетболистите на Голдън Стейт ликуваха. Уембаняма завърши с 26 точки и 12 борби за Сан Антонио.

Ню Йорк Никс се наложи при домакинството си на Маями със 140:132 в друг мач от провеждащия се по време на редовния сезон на НБА турнир. Карл-Антъни Таунс отбеляза 31 от своите 39 точки през първото полувреме. Ландри Шамет вкара 36 точки – най-много в кариерата му, а Джош Харт оформи „трипъл-дабъл“ от 12 точки, 12 борби и 10 асистенции. Реализираните от Шамет 36 точки бяха най-много от влизащ като резерва играч в НБА през настоящия сезон и най-много от състезател на Никс, който да не е бил титуляр, от 37-те точки на Джей Ар Смит на 29 март 2013 година.

Милуоки надделя при домакинството си на Шарлът със 147:134 след продължение в друг мач от вечерта. Майлс Търнър отбеляза тройка в началото на продължението и домакините повече не изпуснаха водачеството. Кайл Кузма беше най-резултатен за Милуоки с 29 точки и 10 борби, а Янис Антетокумпо завърши с 25 точки, 18 асистенции и 7 борби.

Детройт спечели у дома срещу Филаделфия със 114:105, след като Джавонте Грийн поведе общо шест баскетболисти на Пистънс с по 10 и повече точки. Той допринесе за деветия пореден успех на Детройт с 21 точки и 9 борби. Данис Дженкинс добави 19 точки и 8 асистенции, докато Тайрийз Макси се отчете с 31 точки за Филаделфия.

Орландо надви Бруклин със 105:98 като домакин в друга среща от НБА Къп, в която Франц Вагнер се отличи с 25 точки, от които три тройки. Тристан да Силва добави 22 точки и 9 борби, за да преодолеят "магьосниците" пасив от 16 точки в началото на срещата. Нетс загубиха за 11-и път в 12 двубоя, включително два пъти в турнира за Купата на НБА.

В други срещи от вечерта в НБА Хюстън се справи при домакинството си на Портланд със 140:116 след 30 точки на Кевин Дюрант, а Лука Дончич реализира 24 точки и 13 асистенции за успеха на Лос Анджелис Лейкърс със 118:104 като гост на Ню Орлиънс.

Минесота се наложи у дома над Сакраменто със 124:110, докато Лос Анджелис Клипърс спечели като гост на Далас със 133:127 след две продължения. Джеймс Хардън записа 82-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си и отбеляза четири от своите 41 точки през второто продължение. Той добави 14 борби и 11 асистенции, а Клипърс прекъснаха серията си от шест загуби.

Ръсел Уестбрук пък влезе в Клуб 10 000 асистенции при загубата на "кралете" срещу "горските вълци".