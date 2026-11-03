Стефан Арсов от ГЕРБ сезира комисаря по правата на човека на Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Народният представител и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Стефан Арсов изпрати писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа д-р Майкъл О’Флаерти във връзка с оправдаването на Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид.

Стефан Арсов призовава комисаря по правата на човека да обърне специално внимание на случая, както и на продължаващите случаи на престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония, които остават ненаказани. В писмото си Арсов припомня жестокото нападение от 19 януари 2023 г., извършено заради българския произход на Пендиков, който по това време е секретар на Българския културен клуб в Охрид.

Вследствие на побоя той получава множество тежки травми и е транспортиран за лечение във Военномедицинска академия в София.

След първоначални ефективни присъди от по осем месеца лишаване от свобода, делото е върнато за ново разглеждане. На 22 октомври 2026 г. Основният съд в Охрид отхвърля обвиненията срещу двамата извършители.

В писмото си Арсов се позовава и на позицията на българското Министерство на външните работи, според която поредното ненаказано престъпление от омраза срещу етнически българин задълбочава усещането за безнаказаност и поставя въпроси относно напредъка на страната по пътя към европейската интеграция.