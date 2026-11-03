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Вицепремиерът Пеканов: Няма да има поскъпване на тока и парното за бита до 1 юли 2027 г.

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Битовите потребители няма да усетят увеличение на цените на електроенергията и парното до 1 юли 2027 г. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той потвърди казаното от премиера Румен Радев миналата седмица и подчерта, че поскъпването на природния газ е резултат от международните пазарни тенденции.

По думите му през последния месец цената на природния газ на европейските борси се е повишила с 30%, а за последните три месеца – с 80%.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Както каза премиерът Радев миналата седмица, крайните потребители няма да има поскъпване за тях нито за тока, нито за парното до 1 юли догодина. КЕВР е независим регулаторен орган и, съжалявам да кажа, истерията на опозицията, че ние трябва да се намесим и да му кажем по-малко да увеличи цените на газа, са според мен неправилни. Съответно КЕВР взима решения, които са абсолютно в пазарните тенденции. В последните три месеца пак на европейските борси цената на природния газ се е увеличила с 80%. Въпреки това България стои относително добре заради системата, която има."

Въпреки това цената в България остава значително по-ниска от европейската. Определената вчера цена е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските борси тя достига 95 евро – разлика от около 40%.

Вицепремиерът посочи, че за бизнеса вече действат две програми за енергоинтензивните предприятия и една по-обща програма за подкрепа. Тази седмица Министерството на енергетиката ще проведе среща с представители на бизнеса, за да бъдат обсъдени възможности за подобряване на компенсациите и по-бързото им изплащане. Целта е по-високите разходи за енергия да не се прехвърлят върху крайните цени на стоките и услугите.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Чрез различните мерки на подпомагане се опитваме да помогнем на бизнеса, така че това да не стигне до крайните цени, които те предлагат и съответно до цените на производство. Ако има нужда от оптимизация и на мерките Министерството на енергетиката е отворено към предложенията на бизнеса. Ще бъдат разгледани тази седмица, особено за забързване на компенсациите да стигат дори по-бързо до тях."

По отношение на държавния бюджет Пеканов заяви, че разговорите с Европейската комисия по отделни детайли продължават. Потвърди, че планът е проектобюджетът да бъде представен в петък.

#поскъпване на тока и парното #цени на газа #Атанас Пеканов

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