БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Властта във федерацията по вдигане на тежести ще премине в ръцете на Марин Милашки.

Стефан Ботев
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Стефан Ботев се оттегля временно като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Досегашният председател е информирал клубовете, а причините са здравословни. Постът ще бъде поет от Марин Милашки, който изпълняваше функциите на генерален секретар.

"В периода на моето отсъствие възлагам управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и управлението на процесите на Управителния съвет и на генералния секретар на федерацията", пише в краткото си писмо двукратният олимпийски медалист.

Ботев бе избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести в края на 2024 година. Той обаче не успя да спечели нов мандат, след като в края на миналата година загуби изборите за президент от бившия олимпийски шампион Асен Златев, който бе подкрепен и от най-успешния действащ щангист на България Карлос Насар.

Само ден след избора на Златев обаче в съда постъпиха няколко жалби от клубове, които оспориха резултатите от Общото събрание. Така Ботев остана вписан в Търговския регистър като президент на БФВТ.

Свързани статии:

Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли, оставам да се състезавам за България
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради хората, които са ме подкрепяли, оставам да се състезавам за България
"На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов...
Чете се за: 04:55 мин.
#Стефан Ботев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна топка
6
Сърбия победи Унгария на финала на европейското първенство по водна...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Други спортове

Елиза Чолакова бе избрана за спортист номер 1 в прескачането на препятствия за 2025 г.
Елиза Чолакова бе избрана за спортист номер 1 в прескачането на препятствия за 2025 г.
С какво Игрите в Милано/Кортина се отличават от останалите досега и какво ще се случи за първи път С какво Игрите в Милано/Кортина се отличават от останалите досега и какво ще се случи за първи път
Чете се за: 02:12 мин.
Пламена Миткова: Чест е да бъда Атлет №1 на България Пламена Миткова: Чест е да бъда Атлет №1 на България
Чете се за: 01:05 мин.
Русе прие международен турнир по стрелба с лък Русе прие международен турнир по стрелба с лък
Чете се за: 01:30 мин.
Швейцария остави Симон Аман извън състава за Игрите в Милано/Кортина Швейцария остави Симон Аман извън състава за Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:00 мин.
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Чете се за: 09:05 мин.

Водещи новини

ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Какви са версиите за трагедията в Липница, при която две деца...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ