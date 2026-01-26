Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост на БФВТ

Стефан Ботев се оттегля временно като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Досегашният председател е информирал клубовете, а причините са здравословни. Постът ще бъде поет от Марин Милашки, който изпълняваше функциите на генерален секретар.

"В периода на моето отсъствие възлагам управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и управлението на процесите на Управителния съвет и на генералния секретар на федерацията", пише в краткото си писмо двукратният олимпийски медалист.

Ботев бе избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести в края на 2024 година. Той обаче не успя да спечели нов мандат, след като в края на миналата година загуби изборите за президент от бившия олимпийски шампион Асен Златев, който бе подкрепен и от най-успешния действащ щангист на България Карлос Насар.

Само ден след избора на Златев обаче в съда постъпиха няколко жалби от клубове, които оспориха резултатите от Общото събрание. Така Ботев остана вписан в Търговския регистър като президент на БФВТ.