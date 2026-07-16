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Стефани Стоева и Габриела Стоева са на четвъртфинал на двойки на турнир по бадминтон в Токио

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Българките се наложиха над представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара

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Снимка: БТА
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Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на силния международен турнир по баскетбол "HSBC BWF World Tour Super 750" в японската столица Токио с награден фонд 950 хиляди долара.

Българките се наложиха над представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара с 21:18, 21:15 за 44 минути на корта.

Сестрите поведоха с 14:6 и със 17:9 по пътя си към успеха в първия гейм. Във втората част те направиха силна серия в края и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съпернички ще станат ясни по-късно днес.

От 21 до 26 юли Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара.

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#Сести Стоеви #Габриела и Стефани Стоеви

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