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Стилиян Петров представи официалните екипи за "Мача на Надеждата" в Бургас

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Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
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Фланелките за благотворителното събитие носят специално послание в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания

стилиян петров представи официалните екипи мача надеждата бургас
Снимка: Stiliyan Petrov Foundation
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Стилиян Петров официално представи екипите, с които ще бъде изигран третият "Мач на Надеждата". Благотворителното събитие ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас, а началният час е 17:00.

Бившият капитан на националния отбор позира със специално изработените фланелки, които ще бъдат облечени от легенди на българския и световния футбол, както и от популярни личности от спортния живот. Екипите са произведени от германската компания Jako и са замислени като символ на съпричастност към хората, водещи битка с онкологични заболявания.

Отборът на българските легенди ще играе в традиционен бял екип, като имената на футболистите ще бъдат изписани на кирилица. Международните звезди и гостите на събитието ще носят фланелки с надписи на английски език.

Специално внимание е отделено и на дизайна на номерата и имената, чийто шрифт е вдъхновен от английската Висша лига от периода, в който Стилиян Петров играеше за Астън Вила. Логото на фондацията е изработено чрез фина бродерия и сатенени елементи.

Особен акцент в дизайна е поставен върху посланието, което е вплетено във вътрешната част на всяка фланелка на български и английски език: „Никой не трябва да бъде сам в битката с рака“.

Организаторите напомнят, че билети за "Мача на Надеждата" могат да бъдат закупени онлайн, чрез партньорската мрежа за продажба на билети, както и от физическите каси в Бургас. За желаещите да подкрепят каузата от разстояние са осигурени и виртуални билети.

Средствата от събитието ще бъдат насочени към инициативите на Фондация "Стилиян Петров“, която продължава да работи в подкрепа на хората, засегнати от онкологични заболявания.

Двубоят можете да проследите пряко по БНТ 3 или в нашия сайт!

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