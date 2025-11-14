Стилияна Николова, Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова проведоха лагер с националния отбор на САЩ

Българските индивидуални гимнастички Стилияна Николова, Дара Малинова и личният им треньор Валентина Иванова проведоха интензивен лагер за високо представяне с националния отбор на САЩ по художествена гимнастика в олимпийския и параолимпийския тренировъчен център на Америка.

Тяхното присъствие в Лейк Пласид беше не просто гостуване, а силно международно послание за нивото на българската школа.

Националният отбор за жени на САЩ прие българските представители с огромно уважение, а взаимодействието между двата отбора създаде силна, професионална и вдъхновяваща симбиоза.

Вицепрезидентът на федерацията по гимнастика в САЩ Каролайн Хънт изненада българките с билети за Бродуей и спектакъла „Аладин“.