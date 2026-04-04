Стоилов, Кръстев и Гьозтепе спряха негативната си серия в Турция

Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьозтепе спря негативната си серия в местното първенство с победа с 2:0 срещу Генчлербирлиги в мач от 28-ия кръг. Българският национал Филип Кръстев се появи в игра през второто полувреме.

Гьозтепе влезе в мача без победа от 8 февруари, като в този период стигна до четири равенства и две поражения. Днес обаче тимът от Измир спря негативната серия и зае еднолично петото място в класирането с три точки преднина срещу Башакшехир.

Кръстев, юноша на Славия и носител на Купата на България с Левски, се появи в игра в началото на второто полувреме, когато замени Алексис Антунеш. Тогава Гьозтепе водеше с попадение на Новатус Мироши от дузпа през първото полувреме, а Малкълм Бокеле реализира още един наказателен удар за крайното 2:0 в 68-та минута.

Кръстев не доигра мача докрай, тъй като бе тактическа смяна в третата минута на добавеното време.