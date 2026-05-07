Столична община получава управлението върху парк "Врана" и съседен терен

С решение на правителството парк "Врана" в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с отдиха, развлеченията, спорта и подобряването на качеството на живот.

Ще бъде осигурена възможност за развитие на зелено пространство за обществено ползване със свободен достъп, както и за опазване и съхраняване на редки видове в парк „Врана“, при спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

Разходите по управлението на имотите ще се поемат от общинския бюджет. Парк "Врана" е публична държавна собственост и има статут единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство, с категория "национално значение".

Със същото решение, поради отпаднала необходимост, управлението на съседен терен и сграда в него се отнема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а сградата преминава от публична в частна държавна собственост.