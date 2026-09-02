БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в...
Чете се за: 00:55 мин.
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта. Това съобщиха от пресцентъра на общината и уточняват, че съдът допусна обезпечителни мерки по бъдещ иск на общината за 142 044 евро за неправомерно ползване на общински имот.

„Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци“, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод поредното действие на Столична община по казуса с автокъщата в Борисовата градина в защита на обществения интерес.

Днес ангажираният от общината частен съдебен изпълнител връчи съдебните книжа на място и пристъпи към изпълнение на обезпечителната заповед на Софийския градски съд, обясняват от общината.

Съдът е допуснал три обезпечителни мерки срещу „Софтрейд 2003“ ЕООД:

  • запор на банковите сметки на дружеството,
  • запор върху автомобилите, намиращи се в имота, както и
  • запечатване на обекта и спиране на търговската дейност.

Обезпечението е допуснато по бъдещ иск на Столична община за 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен.

Днес беше възстановена и оградата около обекта, която беше “паднала” при неизяснени обстоятелства.

По думите на заместник-кмета по правни въпроси Стефан Дъров общината използва всички предвидени в закона инструменти, за да защити собствеността си и финансовия интерес на града.

„Този казус показва защо е важно институцията да бъде последователна. Използваме всички правни инструменти, с които разполагаме – от премахването на незаконните конструкции до обезпечаването на вземанията на общината и преустановяването на търговската дейност в общинския имот“, заяви Дъров.

Настоящото действие е поредна стъпка след съдебните решения по казуса. През 2025 г. окончателно беше потвърдена заповедта за премахване на незаконните конструкции, след което Столична община пристъпи към принудително изпълнение. През юли 2026 г. съдът отхвърли и искането за премахване на огражденията около обекта, като прие, че те са част от законосъобразното изпълнение на влязлата в сила заповед.

“Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това „наследство“ изисква време, съдебни битки и много упоритост. И няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци”, каза още кметът на София.

Действията по казуса са част от последователната работа на Столична община за възстановяване на публични пространства и защита на общинската собственост. През последните две години общината премахна незаконното имение край язовир „Искър“, незаконна постройка от 140 кв. м в Борисовата градина, незаконен обект, възпрепятстващ изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ и десетки незаконни сметища.

“Всеки от тези казуси е различен, но принципът е един: общинската собственост принадлежи на софиянци и ще я защитаваме докрай.”

Снимки: Столична община

#Автокъща в Борисовата градина #Столична община #съд

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
2
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
3
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат...
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
4
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника
5
Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и...
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
6
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
5
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
6
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали

Още от: Регионални

Нов пожар в Созопол, огънят застраши електроразпределителна станция (СНИМКИ)
Нов пожар в Созопол, огънят застраши електроразпределителна станция (СНИМКИ)
„Света Марина“ съди НЗОК за над 1,1 млн. евро за неплатена медицинска дейност „Света Марина“ съди НЗОК за над 1,1 млн. евро за неплатена медицинска дейност
Чете се за: 01:22 мин.
Тежките камиони с ограничения по магистралите в празничните дни около 6 септември Тежките камиони с ограничения по магистралите в празничните дни около 6 септември
Чете се за: 04:00 мин.
Съдът във Варна решава за спирането на тока и водата в „Баба Алино“ Съдът във Варна решава за спирането на тока и водата в „Баба Алино“
Чете се за: 02:10 мин.
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
Възрастен мъж загина при катастрофа с комбайн край Карнобат Възрастен мъж загина при катастрофа с комбайн край Карнобат
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран тероризъм, заяви Кая Калас
Саботажи в Германия: Атаките носят белезите на държавно спонсориран...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“ БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София Съдът остави в ареста 25-годишния украинец, обвинен в убийството на 18-годишна японка в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Меджидиев: НЗОК и БЛС договориха 10% ръст на цените на клиничните...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Политически реакции у нас след като Германия обвини Русия за...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Критично ниското ниво на река Дунав при Калафат блокира речния трафик
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Лисици нахлуват в дворовете на къщи в Родопската яка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ