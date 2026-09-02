Столична община запорира сметките и автомобилите на автокъща в Борисовата градина и запечатва обекта. Това съобщиха от пресцентъра на общината и уточняват, че съдът допусна обезпечителни мерки по бъдещ иск на общината за 142 044 евро за неправомерно ползване на общински имот.

„Стъпка по стъпка връщаме справедливостта там, където с години общественият интерес е отстъпвал пред частния. Няма бързи решения за проблеми, трупани десетилетия. Има последователна работа, законови действия и постоянство, докато върнем на София това, което принадлежи на софиянци“, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод поредното действие на Столична община по казуса с автокъщата в Борисовата градина в защита на обществения интерес.

Днес ангажираният от общината частен съдебен изпълнител връчи съдебните книжа на място и пристъпи към изпълнение на обезпечителната заповед на Софийския градски съд, обясняват от общината.

Съдът е допуснал три обезпечителни мерки срещу „Софтрейд 2003“ ЕООД:

запор на банковите сметки на дружеството,

запор върху автомобилите, намиращи се в имота, както и

запечатване на обекта и спиране на търговската дейност.

Обезпечението е допуснато по бъдещ иск на Столична община за 142 044 евро за неправомерно ползване на общинския терен.

Днес беше възстановена и оградата около обекта, която беше “паднала” при неизяснени обстоятелства.

По думите на заместник-кмета по правни въпроси Стефан Дъров общината използва всички предвидени в закона инструменти, за да защити собствеността си и финансовия интерес на града.

„Този казус показва защо е важно институцията да бъде последователна. Използваме всички правни инструменти, с които разполагаме – от премахването на незаконните конструкции до обезпечаването на вземанията на общината и преустановяването на търговската дейност в общинския имот“, заяви Дъров.

Настоящото действие е поредна стъпка след съдебните решения по казуса. През 2025 г. окончателно беше потвърдена заповедта за премахване на незаконните конструкции, след което Столична община пристъпи към принудително изпълнение. През юли 2026 г. съдът отхвърли и искането за премахване на огражденията около обекта, като прие, че те са част от законосъобразното изпълнение на влязлата в сила заповед.

“Близо три десетилетия криворазбран преход и безконтролно разпореждане с апетитни имоти оставиха на София десетки тежки казуси. Днес разплитането на това „наследство“ изисква време, съдебни битки и много упоритост. И няма да се откажем от нито един имот, за който имаме основание да защитим правото на София и на софиянци”, каза още кметът на София.

Действията по казуса са част от последователната работа на Столична община за възстановяване на публични пространства и защита на общинската собственост. През последните две години общината премахна незаконното имение край язовир „Искър“, незаконна постройка от 140 кв. м в Борисовата градина, незаконен обект, възпрепятстващ изграждането на бул. „Тодор Каблешков“ и десетки незаконни сметища.

“Всеки от тези казуси е различен, но принципът е един: общинската собственост принадлежи на софиянци и ще я защитаваме докрай.”

Снимки: Столична община