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БАБХ иззе над половин тон млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

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Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред

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Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните задържаха 568 кг млечни продукти без необходимите документи при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В рамките на вчерашния ден при проверка в лек автомобил с българска регистрация инспекторите са задържали 318 кг млечни продукти – кашкавал, сирене и масло, превозвана без необходимите документи за произход. При друга проверка по-късно същия ден на лек автомобил с българска регистрация са установени общо 250 кг кашкавал, сирене и масло без необходимите придружаващи документи.

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

# „Капитан Андреево“ #млечни продукти #БАБХ

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