Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Столичната община обяви процедури за изграждане на канализация в 8 района
Снимка: Столична община
Столичната община обяви 14 процедури за изграждане на канализация в осем софийски района. Подготвени са проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, която липсва или е в лошо състояние. Те са внесени за оценка и последващо финансиране по Програма "Околна среда" 2021-2027, съобщиха от Столичната община.

"Канализацията не се вижда, но липсата ѝ се усеща от всеки. Познатата картина след всеки по-силен дъжд – наводнени улици, големи локви и трудно придвижване – е пряк резултат от липсата на канализация. Затова подготвихме най-мащабния пакет от проекти за ВиК инфраструктура през последните години – за да решим трайно проблеми, трупани с десетилетия, и да осигурим по-добри условия за живот на хиляди софиянци", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Общината е обявила процедурите за избор на изпълнител и строителен надзор на 14 от общо 20 поръчки за ВиК инфраструктура. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектите са насочени към районите "Панчарево" (с.Герман), "Искър" (кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица"), "Надежда" (кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци"), "Връбница" (кв. "Модерно предградие"), "Витоша" (кв. "Симеоново") и "Овча купел" (кв. "Горна баня"), както и към град Нови Искър и с. Иваняне в Банкя.

Общата стойност на финансирането надхвърля 224 млн. лв. (114,5 млн. евро), от които безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от общината е над 36 млн. лв.(18,4 млн.евро) и допълнително около 89 млн. лв.(45,5 млн.евро), свързано с дейности, които общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

Срокът на изпълнение на работата върху проекта по Програма "Околна среда" е до 31 май 2029 г. Очаква се новата канализационна мрежа да има ефект за над 31 000 жители.

