БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община продължава сметопочистването в „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“ с фокус върху малките улици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Регионални
Запази
кризата боклука пореден уикенд доброволци почистват различни райони софия
Слушай новината

Столичната община (СО) продължава с интензивните дейности по сметосъбиране и извозване на отпадъци в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, като и днес на терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт. Това съобщава пресцентърът на СО.

В район „Слатина“ на терен са четири камиона, които обслужват зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерство на външните работи, „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“. Продължава почистването на големите улици с масов градски транспорт в кв. „Редута“, карето между улиците „Калиманци“, „Ат. Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и карето, ограничено от „Цариградско шосе“, ул. „Ал. Жендов“, ул. „Хр. Чернопеев“ и „Шипченски проход“, включително зоната на БАН.

На камионите са възложени също почистването на улиците „Иван Димитрив – Куклата“, „Мирково“ и „Коста Лулчев“ в участъка между бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и ул. „Едисон“, както и на кв. „Христо Смирненски“ – ул. „Корал“, ул. „Роглец“, ул. „Кривина“ и останалата част на жилищния комплекс, включително района около „590 улица“. Освен това се работи в ж.к. „Яворов“, улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“, както и в кв. „Христо Ботев“.

Четири камиона в „Подуяне“ продължават почистването на карето между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, карето на кв. „Хаджи Димитър“ между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, както и повторното обслужване на кв. „Стефан Караджа“. Работи се още по карето между улиците „Макгахан“, „Резбарска“ и района на моста Чавдар, прилежащото каре между улиците „Железни врата“, „Ботевградско шосе“ и ул. „Витиня“, както и ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“ с прилежащите малки улички.

През уикенда в „Люлин“ на терен работят осем камиона, които обслужват всички микрорайони, включително кв. „Филиповци“, се казва в информацията. Ще се покриват както улиците с масов градски транспорт, така и улиците с обществено значение и вътрешнокварталната мрежа.

#кризата с боклука #сметосъбиране #София

Последвайте ни

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
3
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
4
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
5
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: У нас

Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя" Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в „Света Неделя"
Чете се за: 01:15 мин.
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Облачно време с валежи и поледици през следващото денонощие
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ