Стотици полицаи са разположени в Мексико Сити преди мача на откриването

Стотици полицаи са разположени на международното летище в Мексико Сити преди мача на откриването на Световното първенство, след като властите засилиха мерките за сигурност на фона на заплахата от протести на учителите преди началото на футболния турнир.

Служители на реда, екипирани с каски, щитове и палки, бяха разположени вътре и извън терминала на летище "Бенито Хуарес" показват видеоклипове, разпространени от местните медии. Летището предупреди, че достъпът ще бъде ограничен до пътници с бордни карти, като призова пътуващите да пристигнат рано поради евентуални демонстрации в района.

Мерките за сигурност бяха засилени и около стадион „Ацтека“, където Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка в първия мач от турнира в четвъртък след церемонията по откриването. Несигурността остава и относно планирания фестивал на феновете на централния площад „Сокало“ в Мексико Сити, където радикален учителски синдикат поддържа протестен лагер. Групата организира пътни блокади и демонстрации в цялата столица, настоявайки за отмяна на пенсионния закон от 2007-а, който според правителството е неосъществим.

Длъжностните лица все още обмислят дали "Сокало", където се очаква да се съберат до 80 000 посетители, ще бъде на разположение за Световното първенство. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум също планира да гледа церемонията по откриването там, вместо на стадиона.

„Ако "Сокало" не е на разположение за церемонията по откриването по някаква причина, има 18 места, където събитието може да се гледа безплатно“, каза Шейнбаум, цитирана от ДПА.

Мексико е домакин на Мондиал за трети път, като турнирът този път се провежда съвместно със САЩ и Канада. Мексико Сити ще бъде домакин на пет мача, докато Монтерей и Гуадалахара ще приемат по четири.