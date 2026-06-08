Стрелба близо до лагера на Англия в Канзас Сити

Девет души са ранени, но без опасност за живота, при стрелба близо до базовия лагер на Англия за световното първенство по футбол в Канзас Сити в събота, дни преди началото на турнира, съобщава агенция Ройтерс.

Полицията в Канзас Сити заяви, че няма задържани заподозрени, а поне три от жертвите на стрелбата са транспортирани до местни болници.

Инцидентът е станал на около четири мили от мястото, където Англия ще тренира в Swope Soccer Village. Националният футболен тим все още не е пристигнал в Канзас Сити и трябва да играе приятелски мач срещу Коста Рика в Орландо, Флорида, в сряда.

Насилието с оръжие е често срещано явление в САЩ, където през 2025-а е имало над 400 масови стрелби, уточнява агенцията.