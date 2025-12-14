Стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни (СНИМКИ)

Стрелба на популярния Бондай бийч в Сидни. Съобщава се за най-малко 8 ранени и за двама задържани. Все още не са ясни причините за нападението.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в Екс, без да дава повече подробности около инцидента.

Асоциацията на евреите в Австралия заяви, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Вестник "Сидни морнинг херълд" съобщи, че има неуточнен брой ранени, а телевизионните канали "Скай" и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.

В социалната мрежа Екс бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

снимки: БТА