Студено и снежно време днес и утре

Следобед на много места, най-вече в Северна България и източната част на страната, ще продължи да вали сняг. В югоизточните райони снеговалежите ще са по-силни. Ще духа източен и северен вятър, който на места ще е силен и ще създава виелици и навявания. По-късно валежите постепенно ще отслабват и ще спират.

Температурите ще останат много ниски:

В Северна България: между -7° и -4°

В Южна България: между -3° и 2°

В София: около 2°

През нощта ще бъде студено, с минимални температури между -10° и -5°, а на места в Северна България и високите полета – до -14°. Вятърът ще отслабне, а сутринта в равнините и ниските места е възможно да се образува мъгла.

През утрешния ден ще има разкъсана облачност, но ще остане студено. В повечето райони температурите ще са под нулата, като максималните ще бъдат между -5° и 0°, а в Югозападна България – до 7°. В София – около 0°.

В планините ще е облачно и ветровито, с отделни слаби превалявания от сняг по най-високите части. По Черноморието ще има повече слънце на север и повече облаци на юг, с температури около -2° до 1°.

Накратко: истинска зима – студ, сняг, вятър и трудни условия, особено в северните и източните райони.