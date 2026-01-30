Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата

Днес времето ще е предимно облачно. В много райони ще вали дъжд, като на места в югоизточната част на страната валежите ще са по-силни. В северозападните райони почти няма да вали. Ще духа северен и северозападен вятър, който ще донесе по-студен въздух. До вечерта в Добруджа и Лудогорието дъждът може да се смеси със сняг.

Температурите ще са ниски – между 0 и 6 градуса сутрин, а през деня най-често 4–10 градуса. В София ще е около 1 градус сутрин и 4 градуса през деня.

По Черноморието ще е облачно с дъжд, на места по-силен. Вечерта валежите ще спират. Вятърът ще е силен, а температурите ще са около 9–10 градуса. Морската вода е студена – 6–8 градуса, а вълните ще са умерени.

В планините ще вали сняг, но следобед валежите постепенно ще спират. Ще духа студен вятър. На 1200 метра ще е около 2 градуса, а на 2000 метра – около минус 3 градуса.