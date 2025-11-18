БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
светлан стоев назначен посланик българия швейцария
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Светлан Христов Стоев за посланик на България в Швейцария със седалище в Берн. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник".

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

С друг указ Ради Драгнев Найденов е освободен от длъжността посланик в Швейцария.

През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

#указ на президента #Швейцария  #посланик

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: По света

Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж" Полша: Взривът на жп линията към Украйна е "безпрецедентен акт на саботаж"
Чете се за: 04:10 мин.
В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета
Чете се за: 00:52 мин.
Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия
Чете се за: 00:55 мин.
Визита на украинския президент Зеленски в Испания Визита на украинския президент Зеленски в Испания
Чете се за: 00:47 мин.
СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ