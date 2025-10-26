БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светослав Петров обяви състав на България U17 за европейските квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Български футбол
Запази

Лагерът на българския тим започна на 20 октомври.

Светослав Петров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекциoнерът на футболния отбор на България до 17 години Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Словакия. Младите таланти ще се изправят срещу отборите на домакина Словакия, Швейцария и Сан Марино в мачове, които ще се проведат в град Попрад.

Лагерът на българския тим започна на 20 октомври, като отборът вече се подготвя интензивно за първия си двубой от групата.

Състав на България U17:

Вратари: Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски);

Защитници: Тимур Мустафа (Лудогорец), Виктор Иванов (Септември), Мартин Пенчев (Черно море), Габриел Керезов (Ботев Пловдив), Преслав Стойков (Лудогорец), Никола Калчев (Аугсбург), Александър Ценов (Левски);

Полузащитници: Мартин Петков (Ботев Пловдив), Виктор Добрев (Септември), Ернан Ангелов (Левски), Ястиян Георгиев (Лудогорец), Александър Вутов (Септември), Диан Несторов (Ботев Пловдив);

Нападатели: Никола Попов (Удинезе), Петър Байраков (Ботев Пловдив), Александър Маринов (Септември), Андрей Грозданов (Септември), Андрей Нешев (Левски).

Програма на срещите:
28 октомври 2025 г., 17:00 (местно време): България U-17 – Словакия U-17
31 октомври 2025 г., 13:00 (местно време): Швейцария U-17 – България U-17
3 ноември 2025 г., 11:00 (местно време): Сан Марино U-17 – България U-17

#България U17 футбол #Светослав Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
6
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Национални отбори

Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение
Димитър Илиев: Почти няма футболист, който да не е ставал жертва на несправедливо отношение
Петър Карачоров е доволен от представянето на България на турнира за развитие на УЕФА Петър Карачоров е доволен от представянето на България на турнира за развитие на УЕФА
Чете се за: 02:35 мин.
България U15 отстъпи пред Полша в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА България U15 отстъпи пред Полша в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА
Чете се за: 01:30 мин.
Синът на Кристиано Роналдо получи повиквателна в националния отбор на Португалия до 16 г. Синът на Кристиано Роналдо получи повиквателна в националния отбор на Португалия до 16 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Мълчание след срещата за Светослав Вуцов в Бояна Мълчание след срещата за Светослав Вуцов в Бояна
Чете се за: 01:40 мин.
Греъм Потър е новият селекционер на Швеция Греъм Потър е новият селекционер на Швеция
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ