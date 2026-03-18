Чете се за: 01:40 мин.
Ясен е съставът на младежкия национален отбор по футбол за мачовете с Гибралтар и Азербайджан

Чете се за: 01:40 мин.
Тодор Янчев посочи избраниците си за европейските квалификации.

Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите европейски квалификации срещу отборите на Гибралтар и Азербайджан.

„Лъвчетата“ ще изиграят първата си среща на 27 март, когато гостуват на Гибралтар. Двубоят е с начален час 20:00 ч. българско време.

На 31 март България U21 ще приеме състава на Азербайджан в Пловдив. Срещата ще се проведе на стадион Стадион „Христо Ботев“ и ще започне в 19:00 ч.

Състав:

Вратари: Алекс Божев (Славия Прага), Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Андреев (Лех Познан)

Защитници: Теодор Иванов (ЦСКА), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Мартин Георгиев (Спартак Варна), Димитър Папазов (Болоня), Никола Нейчев (Локомотив София), Ивайло Видев (Ботев Пловдив), Михаил Полендаков (Шефийлд Юнайтед)

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Асен Митков (Левски), Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Иван Панков (Красава), Георги Чорбаджийски (Локомотив Пловдив)

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Николай Златев (Черно море), Васил Казълджиев (Славия), Борис Димитров (Монтана), Борислав Рупанов (Гурник Забже), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Роберто Райчев (Славия)

