Световната вицешампионка по силов трибой Радостина Лулова получи бе отличена за най-добър състезател в Европа

Световната вицешампионка и европейска шампионка по силов трибой Радостина Лулова от кърджалийския спортен клуб „Юнак“ беше отличена от Българската федерация по силов трибой с наградата за най-добър състезател на Европейската федерация при жените с екипировка за 2025 година. Това съобщиха за медиите от кърджалийския клуб.

От там допълват, че признанието е най-високото в досегашната спортна кариера на кърджалийската шампионка и идва като заслужена оценка за нейните успехи на международната сцена. През последните две години Лулова доминира в европейския силов трибой, като завоюва европейските титли през 2025 и 2026 година. Тя затвърди мястото си сред най-добрите състезателки на Стария континент с убедителни победи и отлични резултати в дисциплините на силовия трибой.

Сред най-значимите ѝ постижения е и вицешампионската титла от 2025 година на Световното първенство по силов трибой, когато прослави България и Кърджали на най-високото спортно ниво. Състезателката е и многократен републикански шампион.

Отличието от Българската федерация по силов трибой е поредното доказателство за високата класа на Радостина Лулова и за успешната работа на спортен клуб „Юнак“, който излъчва състезатели от световен ранг, допълват от спортния клуб.