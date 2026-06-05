БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Световната вицешампионка по силов трибой Радостина Лулова получи бе отличена за най-добър състезател в Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази
Световната вицешампионка по силов трибой Радостина Лулова получи бе отличена за най-добър състезател в Европа
Снимка: БТА
Слушай новината

Световната вицешампионка и европейска шампионка по силов трибой Радостина Лулова от кърджалийския спортен клуб „Юнак“ беше отличена от Българската федерация по силов трибой с наградата за най-добър състезател на Европейската федерация при жените с екипировка за 2025 година. Това съобщиха за медиите от кърджалийския клуб.

От там допълват, че признанието е най-високото в досегашната спортна кариера на кърджалийската шампионка и идва като заслужена оценка за нейните успехи на международната сцена. През последните две години Лулова доминира в европейския силов трибой, като завоюва европейските титли през 2025 и 2026 година. Тя затвърди мястото си сред най-добрите състезателки на Стария континент с убедителни победи и отлични резултати в дисциплините на силовия трибой.

Сред най-значимите ѝ постижения е и вицешампионската титла от 2025 година на Световното първенство по силов трибой, когато прослави България и Кърджали на най-високото спортно ниво. Състезателката е и многократен републикански шампион.

Отличието от Българската федерация по силов трибой е поредното доказателство за високата класа на Радостина Лулова и за успешната работа на спортен клуб „Юнак“, който излъчва състезатели от световен ранг, допълват от спортния клуб.

#Радостина Лулова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Други спортове

Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд
Божидар Саръбоюков: Имах да си връщам точно в Рим, сега е време за личен рекорд
Джордж Ръсел: Нямам какво да губя Джордж Ръсел: Нямам какво да губя
Чете се за: 02:30 мин.
Националите по спортна аеробика проведоха силна подиум тренировка преди старта на Световната Купа в Баку Националите по спортна аеробика проведоха силна подиум тренировка преди старта на Световната Купа в Баку
Чете се за: 01:55 мин.
Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ
Чете се за: 01:15 мин.
Българският отбор участва в откриването на европейското първенство по планинско бягане в Камник Българският отбор участва в откриването на европейското първенство по планинско бягане в Камник
Чете се за: 02:05 мин.
Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри новата спортна зала в Троян Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри новата спортна зала в Троян
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ