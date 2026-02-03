Световните купи по художествена гимнастика ще бъдат ключов път към квотите за Лос Анджелис 2028

Световните купи по художествена гимнастика отново се очертават като ключов елемент в битката за олимпийските квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028. Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) публикува официалните квалификационни критерии, които определят пътя към най-големия спортен форум.

През 2026 и 2027 година четири Световни купи ще дават директна възможност за спечелване на квоти – в София, Ташкент, Баку и Милано, като към момента е потвърдено провеждането на надпреварата в Милано единствено за 2026 година. През настоящия сезон турнирите са насрочени за София (28–30 март), Ташкент (10–12 април), Баку (17–19 април) и Милано (10–12 юли).

Резултатите от Световните купи в двугодишния цикъл ще формират обща ранглиста, чрез която ще бъдат разпределени две индивидуални олимпийски квоти и една за ансамбъл. Това създава стратегическа възможност за държави с две силни индивидуални гимнастички да си осигурят пълно участие още преди финалните световни първенства.

Допълнителни визи ще бъдат раздадени и чрез световните шампионати. От първенството на планетата през 2026 година във Франкфурт (12–16 август) квоти ще спечелят първите три в многобоя – както при индивидуалните състезателки, така и при ансамблите. Световното първенство през 2027 година в Баку ще предложи още по-широк достъп до Олимпиадата. Те ще съдържат 12 квоти за индивидуалните гимнастички и 4 за ансамблите.