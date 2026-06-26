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Световно първенство: Еквадор - Германия (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: AP Photo

#Национален отбор на Еквадор по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол

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