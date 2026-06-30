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Световно първенство: Кот д'Ивоар - Норвегия (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:47, 30.06.2026
Спорт
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"Викингите" се наложиха с 2:1.
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Снимки: БТА
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#Мондиал 2026
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