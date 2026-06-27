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Световно първенство: Норвегия – Франция (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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00:27, 27.06.2026
Спорт
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„Петлите“ се наложиха с 4:1.
Снимка: БТА
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Снимки: БТА
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#Мондиал 2026
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