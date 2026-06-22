Световно първенство: Нова Зеландия – Египет (ГАЛЕРИЯ)

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07:35, 22.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
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"Фараоните" се наложиха с 3:1.
Снимки: БТА
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Копирано в клипборда
#Мондиал 2026
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