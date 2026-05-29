Свищов събира млади футболни таланти за турнира за Купата на кмета

Община Свищов организира футболен турнир за деца по случай 1 юни – Международния ден на детето. Надпреварата за Купата на кмета ще се проведе в рамките на един ден и има за цел да насърчи развитието на младите футболни таланти в региона.

В турнира ще участват два възрастови набора – родени през 2018 и 2016 година. При най-малките ще се включат осем отбора, сред които тимове от Плевен, Разград, Русе, Павликени, Поликраище и домакините от Свищов. В по-горната възрастова група сили ще премерят шест състава, включително представители на Русе, Белене и Плевен.

Турнирът има вече утвърдени традиции, като първото му издание се провежда през 2016 година с участието на легендарния треньор Димитър Пенев. В момента над 200 деца тренират в местните футболни школи, което затвърждава ролята на инициативата за развитието на детско-юношеския футбол в региона.