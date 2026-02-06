БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Свлачища затрудняват движението в района на Велинград и през Кресненското дефиле

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Свлачища затрудняват движението в района на Велинград и през Кресненското дефиле
Снимка: илюстративна
Паднала скална маса затвори пътя за Велинград. На телефон 112 е подаден сигнал за паднала скална маса на пътя Варвара – Велинград, в района на Варварските бани. До почистването и обезопасяването на трасето пътят е временно затворен и в двете посоки.

Движението се отклонява от екипи на РУ – Септември още при село Варвара, както и в района на разклона за град Ракитово от автопатрул на РУ – Велинград. От полицията препоръчват водачите да използват обходни маршрути: Белово – Юндола – Велинград или Пазарджик – Пещера – Батак – Ракитово – Велинград.

Свлачище затруднява преминаването и през Кресненското дефиле. Движението по пътя Симитли – Кресна се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса.

От Областното пътно управление и пътноподържащата фирма отстраняват с техника скалната маса. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Автори: Ангел Узунов, Слави Илиев

#велинград #Кресненско дефиле #свлачища

