По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Свлачището в местността „Трифон Зарезан“: Кога ще се построи естакада на пътя Варна – Златни пясъци?

Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна – Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 г. също е предвиждал изграждане на естакада.

Проблемът датира от 2005 г., когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко, и все още може да се използва от пешеходци.

Сега има нов проект за изграждане на естакада. Финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни.

инж. Пламен Китипов – зам.-кмет на Община Варна: „Проектът е сериозно предизвикателство пред общината. Има разработени прединвестиционни проучвания от МРРБ преди повече от 10 години, както и идейни проекти с три варианта, възложени от общината.“

Кметът заявява, че пътят не е засегнат от свлачището, но движението е спряно, за да се предотврати преминаване на тежки и динамични товари върху терена.

инж. Пламен Китипов – зам.-кмет на Община Варна: „Решението е за дълбока естакадна конструкция, която е в трасето на пътя и повтаря почти изцяло нивелетата му. Не се предвижда ново техническо решение за свързаност, а конструкция, която е стабилизирана в здравите земни основи, на дълбочина над 35 метра. Това е концепцията. Имаме ново прединвестиционно проучване, с което са формулирани задачите пред обществената поръчка.“

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Региони в растеж“ 2021–2027 г. Бюджетът е близо 19,5 милиона лева, като сумата включва всички необходими разходи.

Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година.

