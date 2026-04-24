Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
Свръхуловът забавя растежа на рибите, предупреждават учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Тенденцията е най-силно изразена при ценните за пазара видове риба

рибари хвалят улов килограмови калкани
Свръхуловът и промените в околната среда подкопават основите на редица риболовни стопанства по света, предаде Синхуа, позовавайки се на изследване, което отчита глобален спад в темповете на растеж на отделните риби през последното столетие.

Учени от австралийския университет „Джеймс Кук“ са анализирали близо 7700 записа за растеж, обхващащи 1479 морски вида в периода 1908 - 2021 г. Данните показват трайна тенденция към забавяне на растежа, започнала още в началото на XX век, като тя е най-силно изразена при ценните за пазара видове.

„Човешкият натиск води до мащабни промени в екологията и жизнения цикъл на рибите“, посочва ръководителката на изследването Хелън Ян. В рамките на анализа учените проследяват т.нар. показатели за растеж - биологична характеристика, която отразява баланса между скоростта на растеж и крайния размер на тялото - за период от над 113 години.

„Управляваните риболовни стопанства са отбелязали среден спад в растежа с около 9% през последното столетие. Това означава, че рибите достигат по-малки размери или растат по-бавно“, обяснява Ян.

Според изследователите практиките на улов, ориентирани към размера на рибите, са основен фактор за наблюдаваната глобална тенденция, като изменението на климата вероятно допълнително я усилва.

Те отбелязват още, че най-ясно изразени промени се наблюдават в умерените географски ширини, където риболовният натиск е най-висок.

Учените предупреждават, че намаляването на размера и забавеният растеж на рибите могат да нарушат морските хранителни вериги, да намалят добивите и да затруднят възстановяването на популациите, което налага по-строг контрол върху улова, както и дългосрочно наблюдение на промените в морските екосистеми, пише още Синхуа.

