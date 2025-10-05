БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тадей Погачар добави и европейската титла към своята колекция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

Словенският колоездач с 18-та победа през тази година.

Тадей Погачар добави и европейската титла към своята колекция
Слушай новината

Тадей Погачар отново нямаше спиране и завоюва титлата на европейското първенство по колоездене във Франция. Словенецът измина последните 75 километра до победата, за да остави зад себе си Ремко Евенепул.

Четирикратният победител в Тур дьо Франс беше печелил световните титли през 2024 г. и миналата седмица в Руанда по подобен начин.

Белгиецът Евенепул трябваше да се задоволи с 2-ото място, както и миналата седмица в Руанда по сходен сценарий. Третото място днес е за френският талант Пол Сейшас, който нямаше повече какво да направи по трудното трасе с дължина 202.5 километра в региона Ардеш.

Двукратният победител в Тур дьо Франс и шампион от миналата седмица от Вуелтата на Испания Йонас Вингегор (Дания) изостана още в преди половината на днешното трасе. След като Вингегор отпадна, Евенепул повиши темпото, но след това неговата по-слабост в изкачванията отново се прояви, от което се възползва и Погачар. В седемкилометровото изкачване Кот дьо Сен-Ромен-дьо-Лерп той доминираше и спечели състезанието с преднина от 31 секунди.

"Не смятам, че съм бил особено доминиращ. Днес Ремко беше много силен. Наложи се да дам всичко от себе си, за да победя", заяви Погачар. "Искам да бъда по-добър всяка година, да трупам опит и да печела различни състезания. Наистина съм щастлив да имам във визитката си всички бягания тази година. Да карам отново и отново е истинско удоволствие".

Това е 18-а победа на Погачар през тази година във всички състезания, който освен титлата от Тура с четири етапни победи и световната титла, включва и известните Обиколки на Фландрия, Флеш Валон и Лиеж-Бастон-Лиеж.

Възможно е да стане 19-а следващата седмица, когато Погачар ще се опита да постигне пета поредна победа в последното голямо състезание за сезона Джиро ди Ломбардия.

#Тадей Погачар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
3
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
4
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
5
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Ограничават достъпа до Елените
6
Ограничават достъпа до Елените

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Други спортове

Стоян Петров осигури още един медал на България от европейското по бокс за младежи и девойки
Стоян Петров осигури още един медал на България от европейското по бокс за младежи и девойки
Виктория Жосан: Изглеждахме като истински отбор Виктория Жосан: Изглеждахме като истински отбор
Чете се за: 01:22 мин.
Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.10.2025 г., 20:50 ч.
Великобритания триумфира в Купата на нациите по прескачане на препятствия в Барселона Великобритания триумфира в Купата на нациите по прескачане на препятствия в Барселона
Чете се за: 01:35 мин.
Женският отбор на България с победоносен старт на европейското по шах Женският отбор на България с победоносен старт на европейското по шах
Чете се за: 01:30 мин.
Александра Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница Александра Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за наркотици на шофьора
Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф "Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе? Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
На пътя на приливната вълна - аква парк и незаконно сметище
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ