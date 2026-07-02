БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тадей Погачар ще дари 100 000 евро за възстановяването на селото, в което е прекарал детството си

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Макар да е световна звезда в колоезденето, Погачар не е забравил корените си

тадей погачар дари 100 000 евро възстановяването селото прекарал детството

Словенският колоездач и четирикратен победител в Тур дьо Франс Тадей Погачар, ще дари 100 000 евро чрез своята фондация, за да помогне на община Коменда, която беше опустошена от буря в началото на юни.

Въпреки че рядко се състезава по словенските пътища, Тадей Погачар остава дълбоко привързан към страната си. Макар да е световна звезда в колоезденето, Погачар не е забравил корените си. Дни преди началото на Тур дьо Франс, където ще се стреми към пета победа, словенецът обяви дарение за селото, в което е прекарал голяма част от детството си.

В допълнение към това дарение, двукратният световен шампион обяви, че приходите от „Pogi Challenge“, аматьорско състезание, което той организира от няколко години, както и сумата от търг за обувките му, носени по време на Милано-Сан Ремо, ще бъдат директно дарени на семействата, засегнати от бедствието.

Тадей Погачар ще започне Тур дьо Франс като категоричен фаворит. Словенецът избра да не стартира в националния шампионат на страната си миналата неделя. На 21 юни той спечели Тур дьо Швейцария, а в началото на май триумфира и в Тур дьо Романдия при дебютното си участие.

#Тур дьо Франс 2026 #Тадей Погачар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Други спортове

Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ разказва историята на българския спорт през обектива
Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ разказва историята на българския спорт през обектива
Калояна Налбантова отпадна във втория кръг на турнир в Канада Калояна Налбантова отпадна във втория кръг на турнир в Канада
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 02.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 02.07.2026 г., 20:50 ч.
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Чете се за: 01:10 мин.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
13646
Чете се за: 01:50 мин.
Звездите на родната атлетика ще стартират на турнира "Розаимпекс" в Пловдив Звездите на родната атлетика ще стартират на турнира "Розаимпекс" в Пловдив
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ