Тадей Погачар ще дари 100 000 евро за възстановяването на селото, в което е прекарал детството си

Словенският колоездач и четирикратен победител в Тур дьо Франс Тадей Погачар, ще дари 100 000 евро чрез своята фондация, за да помогне на община Коменда, която беше опустошена от буря в началото на юни.

Въпреки че рядко се състезава по словенските пътища, Тадей Погачар остава дълбоко привързан към страната си. Макар да е световна звезда в колоезденето, Погачар не е забравил корените си. Дни преди началото на Тур дьо Франс, където ще се стреми към пета победа, словенецът обяви дарение за селото, в което е прекарал голяма част от детството си.

В допълнение към това дарение, двукратният световен шампион обяви, че приходите от „Pogi Challenge“, аматьорско състезание, което той организира от няколко години, както и сумата от търг за обувките му, носени по време на Милано-Сан Ремо, ще бъдат директно дарени на семействата, засегнати от бедствието.

Тадей Погачар ще започне Тур дьо Франс като категоричен фаворит. Словенецът избра да не стартира в националния шампионат на страната си миналата неделя. На 21 юни той спечели Тур дьо Швейцария, а в началото на май триумфира и в Тур дьо Романдия при дебютното си участие.