Тадей Погачар си върна първото място в Тур дьо Франс

Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в бляскавата си кариера, след като триумфира в шестия етап от Обиколката на Франция - 186,2 километра от По до Гаварни-Гедр.

В първия класически планински етап в тазгодишното 113-о издание на Тур дьо Франс словенецът спечели с повече от две минути разлика пред най-големия си конкурент Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и показа, че е напълно готов за това да спечели най-голямото колоездачно състезание в света за трета поредна година.

Погачар нанесе решителния си удар малко повече от 4 километра преди края на митичната височина Турмале в Пиренеите, която бе предпоследната в днешния етап. До финала в Гаварни-Гедр той продължи да трупа аванс, а с това си върна и "жълтото трико" на лидер в генералното класиране. Преди днешния ден Погачар бе четвърти на близо осем минути изоставане от норвежеца Торстейн Треен от тима на Уно-Екс Мобилити.

Словенецът, който е и актуалният световен шампион в шосейното колоездене, атакува в най-стръмната част от изкачването на Турмале. Той бе заедно със съотборника си Исак дел Торо, но мексиканецът изостана само след няколкостотин метра. Двукратният шампион в Тура Йонас Вингегор единствен успя да последва Погачар, но датчанинът видимо нямаше свежестта на своя голям съперник и още при преодоляването височината вече изоставаше с 30 секунди. Силите на първенеца от Обиколката на Италия съвсем приключиха на финалното изкачване и така той допусна изоставане, което вече му дава много малки шансове, за да се бори за крайната победа.

Погачар финишира етапа за 4 часа, 32 минути и 7 секунди. Вингегор пристигна на 2:38 минути, а останалите претенденти за генерално класиране финишираха на 2:57 минути, като най-бърз от тях бе Дел Торо.

Досегашният лидер Торстейн Треен падна на спускането от Турмале и пристигна на финала на близо половин час изоставане от Погачар.

В генералното класиране словенецът вече има аванс от 2:42 минути пред Вингегор и 3:27 минути пред Дел Торо. След това са белгиецът Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое), испанецът Хуан Аюсо (Лидл-Трек) и французинът Пол Сексас (Декатлон).

Погачар, който има две етапни победи от началото на Тур дьо Франс, вече е лидер и при катерачите, а в подреждането по точки продължава да води датчанинът Мадс Педерсен от Лидл-Трек.

В петък е седмият етап от Обиколката на Франция - 175,1 равнинни километра от Ажетмо до Бордо.